A água fornecida pela Prefeitura de Ewbank da Câmara, na Região da Zona da Mata, foi considerada imprópria para consumo e uso em higiene pessoal, preparação e produção de alimentos. A análise realizada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) a pedido do Procon-MG revelou a presença de coliformes totais e Escherichia coli nas amostras, indicando problemas sanitários que podem causar doenças na população.



Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a solicitação para análise da água foi feita pela 3ª Promotoria de Justiça de Santos Dumont. No dia 11 de junho, fiscais do Procon-MG coletaram as amostras, que foram enviadas à Funed. O laudo, divulgado em 25 de junho, confirmou a contaminação.

O promotor de Justiça, Roger Silva Aguiar, afirmou que as autoridades locais já estavam cientes do problema há anos, mas não tomaram nenhuma providência. "A perícia relativa à água do município de Ewbank da Câmara foi produzida em um processo ajuizado pelo Ministério Público em 2015, para obrigar o município a realizar o tratamento da água distribuída aos seus cidadãos", disse Aguiar.

Apesar de uma liminar ter sido deferida, determinando que o município tratasse a água, nada foi feito. Recentemente, a prefeitura declarou a intenção de construir uma estação de tratamento, repetindo uma promessa feita em 2015.

Ainda conforme o órgão, a análise também detectou níveis de alumínio e ferro acima dos limites permitidos. O excesso de alumínio pode causar problemas nos rins e no sistema neurológico, enquanto níveis elevados de ferro podem alterar o sabor da água.



Ações Recomendadas

O relatório do MPMG destaca que colocar no mercado qualquer produto inadequado ou impróprio para consumo é uma prática infrativa. Os responsáveis pelo sistema de abastecimento e as autoridades de saúde pública do município devem elaborar um plano de ação para corrigir os problemas identificados o mais rápido possível. Amostras de água devem ser coletadas e analisadas em dias sucessivos até que um resultado satisfatório seja alcançado.