Na manhã desta sexta-feira (4), uma operação de resposta rápida da polícia conseguiu evitar o furto de materiais de um caminhão na Rua Presidente Carlos Luz, em Leopoldina. O caso foi registrado por volta das 05h30, quando a Sala de Operações da unidade foi acionada, informando sobre o furto em andamento.

Segundo os militares, com base nas informações, foi iniciado um plano de ação imediato. Os policiais conseguiram localizar e abordar duas mulheres na ponte da BR-116, que dá acesso ao bairro Bela Vista. Durante a revista, foram encontrados com as suspeitas 8 pacotes de "meio da asa de frango" da marca Sadia e uma caixa contendo dois bags de presunto Perdigão, que haviam sido furtados do caminhão.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, onde as providências legais serão tomadas. A ação policial foi considerada bem-sucedida, com a recuperação total dos materiais subtraídos, evitando que a carga fosse desviada para o mercado ilegal.

De acordo com informações da polícia, as autoras já possuem passagens anteriores por crimes semelhantes, o que reforça a eficácia da ação preventiva da corporação.