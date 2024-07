O suspeito de ter matado um homem com cinco tiros em Coimbra, na noite de terça-feira (23), foi detido pela Polícia Militar (PM) na cidade nessa quarta-feira (24). Uma adolescente que estava com ele foi apreendida.

A PM contou que recebeu informações que o suspeito de 31 anos estaria escondido em um imóvel na Rua Sebastião Augusta Silveira, no Bairro Jardim Bom Clima. Um monitoramento no local apontou que a casa era usada para a venda de drogas.

As equipes entraram no imóvel e encontraram o homem e a adolescente de 17 anos. Foram feitas buscas no local e duas porções de maconha foram achadas ao lado do vaso sanitário.

Segundo a PM, o vaso estava obstruído com resquícios de maconha na água. Foram encontradas ainda câmeras de segurança e R$ 468 em dinheiro.

O suspeito tem passagens pela polícia por homicídio, roubo e furto, sendo detido e encaminhado para a Delegacia. Já a adolescente tem passagens por ameaça e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, sendo apreendida e também levada para a Delegacia.