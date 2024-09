A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta semana, o inquérito policial que apurou um homicídio ocorrido em julho deste ano, no bairro Água Santa, na cidade de Barbacena. Na ocasião, três indivíduos desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que conduzia outro carro.

O homem foi alvejado por diversos tiros e morreu a caminho do hospital. Iniciadas as investigações, os responsáveis pelo crime foram identificados e dois deles foram presos em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. Um terceiro suspeito continua foragido.

Segundo as investigações, a motivação do crime envolve vingança e disputa pelo tráfico de drogas em Barbacena. Semanas antes do fato, dois homens foram alvos de tiros efetuados em um estabelecimento da cidade. Após o atentado, a quadrilha rival, com três de seus membros, perseguiu e cercou o veículo conduzido pela vítima, praticando o homicídio.

O carro usado no crime foi encontrado carbonizado na localidade de Galego, zona rural de Barbacena e, após exames periciais, foi confirmado se tratar do mesmo veículo utilizado no crime.



O delegado de polícia responsável pelo caso, Alexandre Ramos, informou que um novo procedimento foi aberto para investigar quem conduzia o veículo que levou os autores até o local do crime. Os suspeitos permanecem presos.