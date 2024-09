Uma operação realizada pela Polícia Militar na rodovia LMG 850, em Ubá, resultou na prisão de um homem de 28 anos, por tráfico ilícito de drogas. De acordo com a PM, durante a abordagem, o condutor tentou fugir, mas foi impedido pelo trânsito intenso na via. Os policiais solicitaram que ele saísse do veículo, mas o suspeito apresentou comportamento inquieto. Ao realizar uma busca no interior do carro, foram encontrados no porta-luvas quatro invólucros com substâncias análogas à pasta base de cocaína, além de R$ 7.000 em dinheiro.

Após a descoberta, o suspeito tentou escapar correndo em direção a um pasto, mas foi rapidamente alcançado por um dos militares, que utilizou técnicas de contenção para dominar e algemar o autor. Durante a perseguição, o policial se lesionou no braço esquerdo e na perna direita.

A busca no veículo continuou e, no porta-malas, foi localizada uma barra prensada de pasta base de cocaína, totalizando 1,6 kg da substância, avaliada em cerca de R$ 200.000.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de plantão em Ubá, onde o caso será investigado.

Drogas | Polícia | Polícia Militar | tráfico de drogas