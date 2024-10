FOTO: Reprodução/Polícia Civil - Polícia Civil prende casal suspeito de planejar morte de caseiro e mulher por causa de herança em Muriaé

A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (14) em Muriaé mandados de prisão em desfavor de um casal suspeito de planejar a morte de um caseiro e de uma mulher que herdaria um sítio em Laranjal. Jucélio Garcia Carneiro, de 57 anos, chegou a ser assassinado e a outra vítima escapou. Além das prisões, os policiais cumpriram outros três mandados de busca e apreensão.

A vítima foi morta enquanto trabalhava como caseiro, em uma propriedade no distrito de Bom Jesus da Cachoeira, no dia 29 de agosto. A morte de Jucélio foi registrado como queda de cachoeira, porém, conforme apurado pela Polícia Civil, a vítima foi morta por um disparo de arma de fogo na nuca.

Segundo as investigações, um casal teria planejado a morte de Jucélio e de uma mulher que frequentava o mesmo sítio, mas apenas ele foi morto, pois naquele dia a mulher não compareceu ao sítio, e, por isso, os suspeitos foram até a residência desta mulher no, bairro Porto Belo, com o objetivo de matá-la. Como a mulher não foi encontrada em casa, os investigados abandonaram o plano naquele dia.

A motivação do crime envolve briga por herança. Conforme o delegado Glaydson Ferreira, a mulher, alvo do crime, era inventariante, e o casal de investigados possuía interesses na administração da herança. Houveram diversas brigas ainda deste casal com a inventariante, o que motivou o plano do crime, que seria forjar um latrocínio para matar a inventariante, e a morte do caseiro seria uma forma de evitar a prova testemunhal.

Os executores foram identificados como sendo dois adolescentes, um deles, inclusive, filho do próprio homem que arquitetou o plano.

Os investigados foram colocados à disposição da Justiça e as investigações continuam.