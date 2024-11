Um homem, de 59 anos, morreu em um acidente com um caminhão no KM 777, na BR-116, na manhã da última sexta-feira (15), em Leopoldina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro que seguia de Leopoldina para Além Paraíba perdeu o controle do veículo, rodou na pista e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido contrário. A pista estava molhada no momento do acidente.

A vítima foi encaminhada para o IML de Leopoldina.

Tags:

acidente