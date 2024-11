Na madrugada de quinta-feira (21), um homem de 42 anos foi detido após invadir uma escola no Bairro Santo Antônio, em Santos Dumont. O suspeito, conhecido por envolvimento em crimes contra o patrimônio, resistiu à prisão e tentou agredir policiais com um extintor de incêndio, sendo contido após ser atingido por balas de borracha.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 3h, após ouvirem barulhos vindos do interior da instituição. Ao chegarem no local, descobriram que o suspeito havia utilizado uma escada para cortar as grades da janela da sala de informática, quebrando os vidros para acessar o prédio. O homem foi identificado pela polícia, que já o tinha registrado em outras ocorrências de crimes patrimoniais na região.

Ao perceberem a presença da polícia, os agentes tentaram negociar a saída do suspeito, mas ele se recusou a colaborar. Para forçar a rendição do infrator, os policiais usaram gás de pimenta, porém o homem não obedeceu às ordens. Com o apoio de funcionários da escola, que abriram as portas para permitir a entrada dos policiais, os militares deram a ordem para que o homem se deitasse no chão. O suspeito, no entanto, avançou em direção aos policiais com um extintor de incêndio em mãos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.