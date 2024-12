Um caminhão de carga bateu em outro caminhão na última quarta-feira (18), no KM 269 da BR-265, em São João Del Rei. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um dos veículos, de 63 anos, freou repentinamente quando um caminhão que seguia na sua frente acionou os freios. O condutor do veículo que estava atrás, de 36 anos, não conseguiu freiar a tempo e acabou batendo na traseira do caminhão que estava no meio.

Foi realizado o teste de alcoolemia, não sendo constatada a influência de álcool.

Nenhum dos condutores ficaram feridos.