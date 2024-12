A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu nesta segunda-feira (23) as inscrições para dois editais de concurso público destinados à formação de cadastro reserva em hospitais universitários de diversas regiões do Brasil. O prazo para inscrição vai até o dia 20 de janeiro, e os interessados devem realizar o processo exclusivamente pela internet.

Vagas e remuneração

No Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), são quase 270 vagas para cargos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam de acordo com a função:

Até R$ 7.859,09: Para cargos como Analista Administrativo.

Até R$ 10.787,14: Para cargos de Advogado e Médico.

Taxa de inscrição

R$ 85,00: Cargos de nível médio/técnico.

R$ 110,00: Cargos de nível superior.

Reserva de vagas

O concurso segue a legislação federal que determina a reserva de 20% das vagas para candidatos pretos, pardos e indígenas (PPP). As oportunidades contemplam ampla concorrência e cotas, garantindo inclusão e diversidade no quadro de servidores.

Distribuição das vagas

Quadro de vagas 1

Advogado: CR - 8 vagas

Analista Administrativo (Administração CR): 26 vagas

Analista Administrativo (Administração Hospitalar CR): 8 vagas

Analista Administrativo (Gestão em Saúde CR): 8 vagas

Analista Administrativo (Gestão Hospitalar CR): 26 vagas

Analista Administrativo (Qualquer Nível Superior CR): 26 vagas

Analista Administrativo (Publicidade e Propaganda CR): 8 vagas

Analista Administrativo (Contabilidade CR): 26 vagas

Analista Administrativo (Economia CR): 8 vagas

Analista Administrativo (Estatística CR): 8 vagas

Arquiteto CR: 8 vagas

Engenheiro Civil CR: 8 vagas

Engenheiro Eletricista CR: 8 vagas

Engenheiro Mecânico CR: 8 vagas

Engenheiro Clínico CR: 8 vagas

Engenheiro de Segurança do Trabalho CR: 8 vagas

Analista de Tecnologia da Informação CR: 26 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho CR: 17 vagas

Assistente Administrativo CR: 26 vagas

Quadro de vagas 2

Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista): 1 vaga

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a organizadora do concurso. O edital completo pode ser acesso no link.

