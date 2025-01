No início de janeiro de 2025, um brasileiro condenado a 17 anos e 6 meses de prisão, em regime fechado, pelo assassinato de um homem em fevereiro de 2012, foi preso em Orlando, nos Estados Unidos. O crime ocorreu em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Após estar foragido desde 2017, ano em que teve sua prisão preventiva decretada, o acusado foi localizado pelas autoridades americanas e agora encontra-se detido em Miami, aguardando deportação para o Brasil, onde cumprirá sua pena.

A captura foi possível graças à iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que, através da Promotoria de Justiça Única de Tarumirim, solicitou a inclusão do mandado de prisão no sistema informático da Interpol para Difusão Vermelha. Este mecanismo é utilizado para alertas internacionais, facilitando a localização de indivíduos procurados.

Segundo o MPMG, o crime foi motivado por uma disputa relacionada à venda de terras que faziam divisa com a propriedade do condenado. Ele disparou tiros de arma de fogo contra a vítima, tirando sua vida.

O promotor de Justiça Jonas Júnio Linhares Costa Monteiro destacou a relevância da prisão no contexto da justiça local. “Essa prisão representa uma importante conquista no combate à impunidade e à criminalidade na comarca de Tarumirim, pois reafirma o compromisso das autoridades com a Justiça e a segurança pública”, afirmou.

Tags:

Minas Gerais