Na noite de domingo (02), um homem de 52 anos foi assassinado a tiros na porta de sua residência. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência após denúncias de disparos de arma de fogo.

De acordo com testemunhas, a vítima havia acabado de chegar em casa, vinda de um bar, quando foi chamada por uma pessoa do lado de fora. Segundos depois, diversos tiros foram disparados, atingindo o homem na altura do peito. Ele ainda conseguiu entrar na residência com a ajuda de um familiar, que o puxou para dentro do quarto.

O familiar não conseguiu visualizar o autor dos disparos, mas reconheceu a voz de quem chamou a vítima, identificando-o como um jovem de 18 anos, morador do Bairro Senhor dos Montes.

A vítima chegou a ser socorrida por terceiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.