O Carnaval 2025 de Matias Barbosa será marcado pela eleição da Corte do Carnaval, composta pelo Rei Momo, a Rainha e a Princesa da folia. As inscrições começaram nesta segunda-feira (3), e seguem até o dia 14.

Os eleitos receberão um prêmio em dinheiro no valor de R$ 500 cada.

Os interessados podem se inscrever das seguintes formas: acessando o link disponível no site oficial da Prefeitura (matiasbarbosa.mg.gov.br), clicando no link na bio do Instagram @prefmb, ou pessoalmente na Sala da Assessoria de Comunicação (Junto ao RH).

Para participar, os candidatos devem ser residentes de Matias Barbosa e se comprometerem a integrar a agenda oficial de eventos do Carnaval Matiense. Além disso, é necessário enviar uma foto — pode ser em trajes de carnaval ou como preferir.

Os requisitos para a inscrição são:

Para Rei Momo e Rainha: os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos.

Para Princesa: as candidatas devem ter entre 14 e 17 anos. Neste caso, pais ou responsáveis devem preencher uma ficha de autorização, disponível na sede da Prefeitura.



A eleição acontecerá no dia 15 de fevereiro, durante o desfile na Praça Central. A votação será realizada por uma comissão anônima que ficará no meio do público. Por isso, as torcidas terão um papel fundamental na escolha dos jurados.

A festa será animada pelos shows da Baqueta de Ouro e do Grupo Glicose, com início previsto para às 20h, na Praça Central.

