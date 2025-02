Na manhã desta terça-feira (04), por volta das 10h22, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu na Avenida Veríssimo Mendonça, no bairro Beira Rio, em Cataguases (MG). O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motociclista de 18 anos que ficou ferido após a batida.

Segundo informações apuradas no local, o jovem dirigia a motocicleta e realizava uma ultrapassagem quando o veículo envolvido no acidente fazia uma curva à esquerda. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e bateu contra um muro.

Ao chegarem para o atendimento, os bombeiros encontraram a vítima deitada de costas ao chão, consciente, mas desorientada e com sinais vitais alterados. O jovem sofreu uma fratura fechada no maxilar inferior, além de arranhões em membros superiores e inferiores. Ele também apresentava uma fratura no tornozelo direito, que ficou preso nas ferragens da motocicleta.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do membro preso e, em conjunto com a equipe médica do SAMU, imobilizou o motociclista em uma prancha longa. Após a estabilização, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cataguases, onde aguardava transferência para uma unidade hospitalar em Juiz de Fora.

