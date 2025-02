Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (05) no km 776 da BR-116, em Leopoldina. O tombamento de uma carreta, seguido de saída da pista, resultou na morte do motorista de 34 anos. Um passageiro de 21 anos, que também estava no veículo, sofreu ferimentos leves.

Segundo as investigações realizadas no local, a carreta carregada com cargas diversas seguia no sentido norte, de Além Paraíba a Leopoldina, quando o condutor perdeu o controle ao fazer uma curva à direita. O veículo tombou, invadiu a contramão e saiu da pista, parando em um barranco.

Equipes de resgate da concessionária da rodovia foram acionadas e realizaram o atendimento às vítimas. O motorista ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. A perícia técnica também esteve presente para apurar as causas do acidente.

