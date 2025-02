Na última terça-feira (04), a Polícia Militar de Barbacena realizou a prisão de dois homens que estavam com mandados de prisão em aberto. As ações ocorreram em diferentes bairros da cidade e resultaram na condução dos foragidos à Delegacia de Polícia Civil.

O primeiro caso foi registrado durante a tarde, quando os militares receberam uma denúncia informando que um homem de 41 anos, morador no bairro Nova Cidade, possuía um mandado de prisão em aberto. Os agentes se foram até o endereço indicado, onde prenderam o indivíduo.

Já no período da noite, os militares tomaram conhecimento de que outro homem, de 35 anos, também estava sendo procurado pela Justiça. A abordagem aconteceu no bairro Santa Efigênia, onde o suspeito foi localizado e igualmente conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.

