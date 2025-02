Um homem foi condenado a 42 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a enteada menor de 14 anos, em Itabira. A decisão judicial determinou ainda a manutenção da prisão preventiva do réu.

Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o homem condenado tinha um relacionamento com a mãe da adolescente quando os abusos ocorreram, entre 2019 e 2020. Conforme apurado, ele praticou por três vezes relações sexuais contra a vítima, então com 12 e 13 anos.

O relacionamento com a mãe da adolescente já havia terminado quando, em 2021, ele agrediu mãe e filha e ameaçou matá-las com uma faca.

O homem também foi condenado a pagar R$ 10 mil para a adolescente e mil reais para a ex-companheira, a título de indenização por danos morais.

