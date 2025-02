Na noite da última quarta-feira (05), a Polícia Militar realizou duas ocorrências distintas de tráfico de drogas em Barbacena, resultando na prisão de três suspeitos.

Ação no Bairro Passarinhos

Durante um patrulhamento tático no Bairro Passarinhos, em uma área já conhecida por diversas denúncias de tráfico, os militares abordaram dois indivíduos que tentaram fugir ao perceberem a viatura. Os suspeitos, um jovem de 19 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico e homicídio, e outro de 18 anos, foram submetidos à busca pessoal.

Com o jovem de 18 anos, foi encontrada uma bucha de maconha. Próximo ao local da abordagem, os policiais localizaram um invólucro contendo 11 pedras de crack. Inicialmente, ambos negaram a posse da droga, mas o suspeito mais novo acabou confessando ser o proprietário. O outro tentou convencê-lo a assumir toda a responsabilidade, argumentando que ele era réu primário. Diante da situação, ambos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

Prisão em Condomínio no Bairro Grogotó

Na mesma noite, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas em um condomínio do Bairro Grogotó. A equipe policial foi até o local e, ao tentar realizar a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi detido.

Durante as buscas, foram apreendidas 58 pedras de crack, 27 porções de maconha, 23 porções de cocaína, além de R$ 313,00 em dinheiro e um aparelho celular. O homem, de 26 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

