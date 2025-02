O corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado em uma caixa d'água de um imóvel desabitado, em Cataguases. A Polícia Militar foi acionada por uma enfermeira do posto de saúde local por volta das 20h, que relatou o encontro do corpo. No local, a equipe confirmou a situação e imediatamente acionou a perícia técnica. Após a análise inicial, a perícia não encontrou sinais visíveis de violência no corpo da vítima, mas a causa da morte ainda é investigada.

De acordo com testemunhas, a vítima estava no imóvel, onde frequentava junto com um homem de 41 anos. O suspeito, que tem passagens anteriores pela polícia, relatou à autoridade que ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas no dia anterior à tragédia. Segundo ele, devido ao calor, a vítima entrou na caixa d’água e começou a passar mal. Porém, o homem não prestou qualquer tipo de socorro e deixou o local, sendo posteriormente localizado e conduzido para prestar esclarecimentos à polícia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para remover o corpo da caixa d’água e encaminhá-lo para necropsia.