Na manhã desta sexta-feira (07), um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta no km 96 da subida da Serra de Petrópolis causou a interdição do trecho da rodovia, afetando o fluxo de veículos no sentido Juiz de Fora. A interdição começa na praça de pedágio de Duque de Caxias, no km 102, e tem como objetivo conter o vazamento de óleo do motor do veículo acidentado.

Equipes da Concer estão no local trabalhando na contenção do vazamento e na remoção da carreta. Até o momento, a retenção no local atinge 500 metros, o que tem causado transtornos para motoristas que transitam pela região.





