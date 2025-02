O STF determinou a imediata execução da pena de 25 anos de prisão em regime fechado para um homem condenado por homicídio ocorrido em 2020, no distrito de Alegre, município de Inhapim, Minas Gerais. A decisão atende a um pedido do MPMG e resultou na prisão do condenado na última quinta-feira (06), em Belo Oriente, região do Rio Doce.

O caso ocorreu em 7 de novembro de 2020, quando o réu, após uma discussão em um bar, deixou o local e retornou armado, disparando contra um frequentador e causando sua morte. Uma segunda pessoa também ficou ferida. O crime foi qualificado como homicídio por motivo fútil, com risco a terceiros e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi alvejada de costas.

O condenado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e recebeu a sentença de 25 anos, 11 meses e seis dias de reclusão em regime fechado, além de três meses e quatro dias de detenção em regime aberto. Sua prisão preventiva foi decretada no plenário do Tribunal do Júri, porém, posteriormente, ele obteve habeas corpus do TJMG, que permitiu sua liberdade enquanto recorria da decisão.