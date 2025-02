Na madrugada da última quinta-feira (8), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um posto de gasolina, localizado, em Viçosa. Segundo informações, dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta CG Today de cor preta, realizaram o assalto ao frentista e, durante a ação, o agrediram. Após o roubo, os criminosos fugiram em direção ao Bairro Belvedere.

Ao chegarem no Bairro Belvedere, os suspeitos abandonaram a motocicleta e seguiram para um táxi próximo ao Hospital São João Batista. Com essas informações, a Polícia Militar iniciou as diligências, localizando os suspeitos nas proximidades do Morro da Coruja. Durante a abordagem, os indivíduos foram detidos, e a motocicleta usada no roubo foi encontrada na Avenida Brasil, oculta em uma área de mata.

Os suspeitoss foram conduzidos à Delegacia de Polícia, e a motocicleta utilizada no crime foi apreendida. A Polícia Militar segue com as investigações.