Na manhã desta segunda-feira (10), uma batida envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada no kilometro 66 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, na altura do bairro Araras, em Petrópolis.

De acordo com informações preliminares, o condutor da moto sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma equipe de resgate, sendo encaminhado ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

