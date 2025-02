A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de distribuir notas falsas em comércios de Entre Rios de Minas, após diversas denúncias de comerciantes, especialmente no Bairro Senhor dos Passos. O suspeito foi identificado por meio de imagens de videomonitoramento e rastreado até sua residência, onde foram encontradas cédulas falsas, totalizando R$ 1.360,00. Ele também havia utilizado cédulas falsificadas para realizar compras em estabelecimentos da cidade.

O suspeito confirmou que sabia das falsificações e alegou ter encontrado o dinheiro em Resende Costa. Além das notas falsas, a polícia apreendeu produtos com notas fiscais suspeitas, adquiridos com as cédulas falsificadas. O homem foi preso e encaminhado às autoridades. A Polícia Militar orienta os comerciantes a ficarem atentos e a denunciarem atividades suspeitas.

Tags:

Polícia | Polícia Militar