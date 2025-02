Na tarde do último sábado (8), dois gêmeos de 1 ano morreram após se afogarem na piscina de uma casa no Bairro Santa Rosa, em Ubá. Segundo relatos da responsável pelas crianças à Polícia Militar, ela acordou durante a madrugada ao ser chamada por seu filho de 6 anos, que pediu leite. Ao se dirigir à cozinha, percebeu que os gêmeos estavam desaparecidos.

Após procurá-los pela residência, a mulher encontrou os meninos boiando na piscina. Com o auxílio de sua filha mais velha, de 17 anos, ela retirou as crianças da água e tentou reanimá-las até a chegada do Samu. No local, os socorristas realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, mas não obtiveram sucesso.

Devido ao abalo emocional, a responsável foi levada ao hospital para acompanhamento e, em seguida, prestou depoimento na delegacia. O celular dela foi apreendido para investigações.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. O delegado Diogo Abdo Jorge informou que diligências estão em andamento e exames periciais foram solicitados. O caso segue sendo investigado.

