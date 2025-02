Na manhã de segunda-feira (10), um homem de 69 anos procurou a Polícia Militar para relatar um assalto ocorrido em sua fazenda, localizada na zona rural de Ewbank da Câmara. O proprietário foi contatado por volta das 22 horas do domingo, 9 de fevereiro, pelo funcionário da propriedade, de 38 anos, que estava visivelmente abalado após sofrer uma violência durante o roubo.

Segundo o relato do trabalhador, por volta das 14 horas daquele domingo, um veículo de vidros escuros, de cor acinzentada e com faróis de LED, chegou à fazenda. Ao se aproximar do local, um homem desceu do carro, usando uma blusa para cobrir o rosto e portando uma arma de fogo, aparentemente de calibre .32. O criminoso imediatamente ordenou que o funcionário se deitasse no chão, e outros dois homens, também com os rostos cobertos, saíram do banco traseiro do veículo.

A vítima foi amarrada com um fio e levada para o banheiro do alojamento dos funcionários. Após um período de silêncio, o funcionário conseguiu se soltar das amarras e, em desespero, quebrou a janela do banheiro para escapar. Ele fugiu pela propriedade e conseguiu chegar à fazenda vizinha por volta das 22 horas, momento em que ligou para o proprietário e relatou o ocorrido.