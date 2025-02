Na manhã desta terça feira (11), o Corpo de Bombeiros Militar de Congonhas, juntamente com a Polícia Militar e SAMU , socorreram um senhor que estava caído em um barranco aos fundos de sua residência, ele não teve a idade informada.

Segundo relato dos vizinhos o senhor caiu por volta das 06:30hrs da manhã, mas só conseguiram escutar os gritos de socorro aproximadamente às 9hrs.

Rapidamente todas as equipes envolvidas deslocaram até o local da ocorrência para a retirada da vítima em segurança. Vítima teve uma fratura no braço direito e diversas escoriações no corpo. O mesmo foi colocado em prancha longa e maca sked para realizar a subida de forma segura.

O senhor foi levado para o Hospital Bom Jesus.