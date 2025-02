Na última terça-feira (11), duas operações distintas que resultaram na prisão de três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade.

Prisão de dois suspeitos e apreensão de drogas

No final da tarde, os militares receberam informações sobre um homem de 24 anos que estaria vendendo drogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida. A equipe iniciou o monitoramento e identificou uma movimentação suspeita característica do tráfico de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da PM, o suspeito tentou fugir, atravessando becos e telhados de residências vizinhas, mas foi alcançado e preso em flagrante.

Durante as buscas na residência, os militares encontraram e abordaram uma mulher de 18 anos. No local, foram apreendidas 21 pedras de substância semelhante ao crack, três pinos de cocaína, oito pequenos tabletes de maconha, utensílios utilizados para fracionar e embalar drogas, uma balança digital, R$ 902,76 em dinheiro, uma máquina de cartão, celulares e outros materiais relacionados ao tráfico. Ambos os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Passageiro de moto é flagrado com drogas

Mais tarde, durante uma operação policial no Bairro São Francisco, a PM abordou uma motocicleta Honda Twister, de cor prata, com dois ocupantes. Ao notar a presença dos policiais, o passageiro, de 20 anos, pegou um objeto com a mão esquerda, passou para a direita e o arremessou ao solo.

O condutor obedeceu imediatamente a ordem de parada. O passageiro, por sua vez, demonstrou nervosismo e precisou ser advertido várias vezes para manter as mãos na cabeça. Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os dois, mas, ao verificarem o objeto descartado, os militares constataram tratar-se de três tabletes prensados de maconha.

O condutor da moto alegou que estava realizando uma corrida por meio de um aplicativo e que não conhecia o passageiro. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.

