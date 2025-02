No início da manhã dessa quarta feira (12), o Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena foi acionado para atender um incêndio na carroceria de uma carreta, no pedágio da BR-040, próximo ao distrito de Correia de Almeida.

Ao chegar no local rapidamente os Bombeiros constataram que a carreta estava carregada com pedras de Cal, e que o incêndio estava localizado apena nos pneus traseiros do veículo.

Após analisar a situação os militares rapidamente debelaram o incêndio , impedindo que fosse causado mais danos ao veículo.

O motorista da carreta, que não teve ferimentos, relatou aos Bombeiros que estava transitando de Formiga MG para o Rio de Janeiro , e notou que havia um incêndio nas rodas traseiras do lado direito carreta, momento em que parou imediatamente o veículo antes do pedagio para soltar a carreta da carroceria, evitando que o incêndio atingisse a cabine.

Compareceram no local 2 guarnições do Corpo de Bombeiros e 2 da EPR que ficaram responsáveis pelas demais providencias.

Tags:

barbacena