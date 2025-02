A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (12), um mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher suspeita de negociar um bebê nascido no Espírito Santo. A operação, batizada de "Senhora do Destino – O Retorno", foi realizada na cidade de Muriaé.

A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e teve como objetivo reunir provas que possam indicar a participação de outras pessoas no crime. Durante a operação, também foram apreendidos materiais e documentos que podem ajudar a esclarecer como a negociação foi realizada.

O Caso

No fim de janeiro de 2025, a suspeita foi presa pela segunda vez pelo mesmo crime, ao ser flagrada com uma criança que alegava ser de uma filha adotiva. Entretanto, as investigações revelaram que a mãe biológica da criança não tinha qualquer vínculo com a investigada.

Durante depoimento prestado em Guarapari (ES), a mãe confessou ter negociado o bebê. Diante das evidências, ambas as mulheres foram presas e aguardam decisão judicial.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar possíveis outros envolvidos na negociação da criança.