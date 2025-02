Com o objetivo de reforçar a segurança contra incêndios e pânico, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou, nesta quinta-feira (13), a segunda edição da Operação Alerta Vermelho de 2025. A ação, foi voltada para os hotéis e estabelecimentos similares, devido ao aumento da ocupação desses locais durante o período do carnaval.

Em Barbacena, a Segunda Companhia Independente de Bombeiros Militar (2ª Cia Ind.) mobilizou todo o seu efetivo administrativo para intensificar as vistorias. Ao todo, 28 militares participaram da operação, foram vistoriados 35 estabelecimentos que abrangiu também os municípios de São João Del Rei, Conselheiro Lafaiete e região do Alto do Rio Doce.

O comandante da 2ª Cia Ind., Major BM Ronaldo Rosa de Lima, avaliou a operação como positiva e destacou que, “com a proximidade do carnaval, período de maior fluxo de turistas na cidade e região, iniciativas como essa são essenciais para garantir a segurança de foliões e da sociedade em geral”. Além das fiscalizações, os bombeiros aproveitaram a ocasião para orientar empresários, proprietários e responsáveis técnicos sobre o processo de licenciamento dos estabelecimentos junto ao Corpo de