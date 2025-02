Na noite de quinta-feira (13), a Polícia Militar realizou uma operação em um condomínio no Bairro Grogotó, após receber uma denúncia sobre tráfico de drogas. Durante a ação, os agentes observaram algumas pessoas em atitude suspeita, caracterizando atividade típica de comercialização de entorpecentes.

Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos fugiram e invadiram um apartamento onde acontecia uma reunião religiosa. Dois deles, um adolescente de 17 anos e um homem de 22, foram detidos. Segundo informações da polícia, eles confessaram a participação no tráfico e alegaram estar sob ordens de um terceiro indivíduo, ainda não identificado.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 28 buchas de maconha, 10 papelotes de cocaína, dinheiro em espécie, dois celulares utilizados no crime e três bastões, supostamente para segurança do tráfico. O homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto o adolescente foi apreendido pelo mesmo crime.

