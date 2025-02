A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), prendeu, nesta sexta-feira (14/2), em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um homem de 25 anos suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no fim de janeiro, em Muriaé.

Após intenso trabalho de inteligência, a equipe responsável pelas investigações de homicídios em Muriaé descobriu o paradeiro do suspeito e cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Investigações

De acordo com o delegado Glaydson Souza, o homem é investigado pela morte de um jovem de 26 anos, ocorrida em janeiro deste ano, após uma discussão na Cachoeira do Rio Preto. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu logo após dar entrada no hospital.

"Nossa equipe mais uma vez demonstra seu compromisso no combate a crimes graves e àqueles que tentam se evadir para dificultar a ação da Justiça", afirmou o delegado. No momento da prisão, o suspeito estava em posse de um veículo clonado, o que resultou também em sua prisão em flagrante.



Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

