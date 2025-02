A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na zona rural de Viçosa, um homem de 40 anos suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em maio do ano passado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na última terça-feira (11), após a equipe policial obter informações sobre o paradeiro do foragido.

Investigações

De acordo com as apurações, o crime ocorreu durante uma confraternização em um bar na zona rural da Piúna. Segundo relatos, a vítima, um jovem de 23 anos, estava acompanhada de um primo e da ex-namorada do suspeito. O investigado teria conversado rapidamente com a mulher, que não lhe deu atenção. Em seguida, ele deixou o local, foi até sua residência e retornou armado, efetuando diversos disparos contra a vítima.

O jovem tentou fugir, mas foi perseguido e continuou sendo alvo dos tiros.

Segundo o delegado Moisés Albuquerque, responsável pelas investigações, a vítima conseguiu se esconder em uma área de mata, evitando um desfecho fatal.

Após o ataque, o suspeito fugiu em uma motocicleta. A vítima foi socorrida com ferimentos nas costas e no braço. Testemunhas informaram que vítima e agressor se conheciam desde a infância e que o crime pode ter sido motivado por ciúmes relacionados à ex-namorada.

