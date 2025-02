O médico veterinário responsável pelo canil municipal de Campos Altos e um vigilante ambiental foram presos em flagrante na quinta-feira (13), durante uma perícia técnica realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais.

A diligência teve como objetivo verificar o cumprimento de exigências estabelecidas pelo MPMG em uma Ação Civil Pública, ajuizada após o descumprimento de um Termo de Compromisso firmado entre o Ministério Público e o município em 2019. O acordo previa medidas para controle populacional de cães e gatos na cidade.

Entretanto, dois dias antes da perícia, a Promotoria de Justiça recebeu uma denúncia anônima relatando possíveis crimes de maus-tratos no canil. As informações foram encaminhadas à Ceda, que acionou a Polícia Militar Ambiental para a operação conjunta.

Durante a inspeção, o perito do Ministério Público constatou a presença de três cadelas em estado de extrema magreza e com lesões pelo corpo, além de dois animais mortos no local. Diante das evidências, o veterinário e o vigilante ambiental foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais.

