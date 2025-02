A cidade de Santos Dumont registrou dois homicídios na sexta-feira (14). Os crimes ocorreram em regiões e horários distintos.

Homicídio no Bairro Vila Esperança

Pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no Bairro Vila Esperança, onde um desentendimento entre dois usuários de entorpecentes resultou em um homicídio. No local, os militares encontraram um homem de 29 anos caído ao solo, com perfurações no corpo, possivelmente causadas por golpes de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

De acordo com as informações coletadas pela polícia, a vítima estava acompanhada por um homem de 23 anos. Ambos haviam consumido drogas, e uma discussão teve início quando as substâncias acabaram, gerando um desentendimento sobre quem deveria arcar com os custos de uma nova compra. Durante a briga, o homem de 23 anos golpeou a vítima com uma faca e fugiu.

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe, liberando o corpo para remoção pela funerária. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar o autor do crime.

Homicídio no Bairro das Graças

Já durante a noite, outra ocorrência de homicídio foi registrada, desta vez no Bairro Graças. A Polícia Militar foi acionada e encontrou um homem de 78 anos com um facão, relatando que um homem de 30 anos estava ferido dentro de sua residência. A vítima foi localizada na cozinha, sentada no chão e sem sinais vitais. Próximo ao corpo, havia uma faca pequena suja de sangue, e o ambiente apresentava sinais de luta corporal.

Segundo o relato do idoso, ele estava em sua casa quando uma mulher chegou pedindo abrigo. Pouco tempo depois, o homem de 30 anos teria pulado o portão, arrombado a porta e invadido a residência na tentativa de agredir a mulher, que possuía uma medida protetiva contra ele. Em meio à luta corporal entre os dois homens, a vítima teria se apoderado de uma faca e ambos caíram no chão. Ferido, o homem de 30 anos se levantou, momento em que o idoso usou o facão para atingi-lo antes de deixar o local.

A mulher presente confirmou o histórico de agressões por parte da vítima e os relatos do idoso. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia. A perícia técnica compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, liberando o corpo para o serviço funerário.