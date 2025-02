A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de sábado (15), no Bairro Santa Efigênia, em Barbacena. A vítima, um homem de 32 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo no abdômen e socorrida para atendimento médico.

O suspeito, também de 32 anos, foi localizado e preso em flagrante pela polícia militar. Ele foi conduzido à delegacia, onde alegou ter atirado em legítima defesa, afirmando que se sentiu ameaçado pela vítima.

A arma utilizada no crime foi apreendida, e o suspeito encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar a versão apresentada pelo investigado.