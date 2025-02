Na noite de segunda-feira (17), a Polícia Militar de Barbacena realizou uma apreensão de drogas durante uma operação de batida policial no bairro Santa Luzia. Durante a ação, os militares avistaram um homem dirigindo uma motocicleta Honda CG, de cor preta, carregando uma bolsa de entregas e agindo de maneira suspeita.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito encostou a motocicleta próximo a um beco e, ao receber a ordem para se posicionar para busca pessoal, abandonou o veículo e fugiu a pé. Durante a fuga, ele rompeu uma cerca, descartou a bolsa de entregas, escalou um barranco e se escondeu em uma área de mata, seguindo em direção ao bairro Vista Alegre.

Os militares realizaram buscas no local e encontraram a bolsa descartada pelo suspeito. No interior, foram apreendidos 10 pedras de crack, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e dois isopores do tipo porta-marmita.

As equipes seguiram em rastreamento para localizar o autor da fuga, enquanto o veículo utilizado no crime foi removido pelo guincho.

