Na noite do último sábado (17), a Polícia Militar realizou uma operação no município de Pedra do Anta-MG, que resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante a "Operação PMMG 250 anos: pré-Carnaval Seguro", na Rua Padre Bruno, por volta das 22h20.

A abordagem foi realizada após denúncias anônimas informarem que uma mulher, já conhecida no meio policial, estaria comercializando drogas. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos pela suspeita, que autorizou a entrada dos agentes na residência. Durante as buscas, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Materiais apreendidos:

137 pedras de crack;

97 buchas de maconha;

6 papelotes de cocaína;

R$ 605,70 em dinheiro;

1 celular Motorola;

1 balança de precisão.

Diante dos fatos, a autora foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.