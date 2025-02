Na noite do último domingo (16), um homem de 27 anos foi identificado como autor de disparos de arma de fogo na cidade de Dona Eusébia. O caso ocorreu por volta das 19h40 na Avenida Clientes Magalhães Ribeiro, no bairro Bela Vista.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que estava próximo a um bar quando ouviu estampidos semelhantes a tiros, vindos do interior de um veículo. No entanto, não foi possível identificar de imediato o autor nem a direção dos disparos.

Durante as diligências, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram analisadas. A polícia localizou a esposa do suspeito, que confirmou que o veículo flagrado no vídeo pertencia ao casal e que seu marido, L. J. S. V., era o responsável pelos disparos. Ambos residem no município de Ubá, também em Minas Gerais.

Tags:

Arma de fogo | Homem