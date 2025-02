Na noite dessa terça-feira (18), por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo COBOM do 4º BBM para atender a um capotamento de caminhão na BR-116, antes do pedágio da EcoRioMinas, na zona rural de São Francisco do Glória. O motorista, um homem de 29 anos, encontrava-se preso no interior da cabine. Após avaliação médica, foi constatado o óbito da vítima.

Segundo os Bombeiros, no local, a guarnição constatou que o veículo estava capotado às margens da rodovia, com as rodas viradas para cima e a carga de abóbora completamente espalhada na pista. A cabine do caminhão sofreu grandes danos, ficando totalmente amassada. As causas do acidente não foram identificadas.

Com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e do desencarcerador, os bombeiros realizaram a elevação do veículo e o desencarceramento da vítima. O corpo foi repassado à perícia da Polícia Civil para posterior encaminhamento à funerária de plantão. O veículo permaneceu sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A ocorrência contou com o apoio da PRF e do SAMU.

O trânsito chegou a ser impactado, mas foi liberado após a conclusão dos trabalhos.