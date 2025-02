A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa de cuidados pós-cirúrgicos em Ubá, na Zona da Mata. A ação aconteceu na última sexta-feira (14) e contou com apoio da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.

Na operação diversos materiais foram apreendidos e, diante das irregularidades, os órgãos responsáveis interditaram parcialmente o local.

Investigação

As investigações tiveram início após o recebimento de denúncias relatando que a investigada, proprietária do estabelecimento, anunciava pacotes completos de cuidados pós-cirúrgicos, mas deixava as vítimas sem assistência após o pagamento do serviço. Diante das evidências, a PCMG representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, deferido pela Justiça.

Conforme apurado, o estabelecimento oferecia pacotes de hospedagem, alimentação e cuidados diversos para mulheres em recuperação de procedimentos cirúrgicos, no entanto, os serviços não eram prestados.

Durante a ação, os policiais civis encontraram diversas mulheres que haviam passado por procedimentos cirúrgicos e estavam no local sem a assistência prometida. A investigada, de 40 anos, não foi localizada no momento do cumprimento do mandado.

O delegado Vinícius Batista Soranço, responsável pela investigação, ressaltou a relevância da ação para a proteção das vítimas e para coibir práticas irregulares na área da saúde. "Nosso objetivo é garantir que situações como essa sejam devidamente apuradas e que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados", afirmou.

Os materiais apreendidos serão analisados e as investigações continuam para localizar a investigada e identificar outras eventuais vítimas.

Tags:

uba