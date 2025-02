Na quinta-feira (20), a Polícia Militar realizou duas operações distintas que resultaram na apreensão de drogas e na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico.

Primeira Ocorrência: Depósito de Drogas no Bairro Nossa Senhora da Penha

Durante a manhã, a Polícia Militar recebeu informações sobre um imóvel localizado no Bairro Nossa Senhora da Penha que estaria sendo utilizado como depósito de drogas. Ao chegarem ao local, os militares abordaram um morador de 59 anos, que permitiu a entrada da equipe.

Durante as buscas, foram encontrados sete tabletes de substância esverdeada análoga à maconha e sete porções esbranquiçadas de substância semelhante à cocaína. O homem informou que estava armazenando as drogas a pedido de um jovem de 24 anos, que teria lhe oferecido uma quantia em dinheiro para a guarda dos entorpecentes.

A PM realizou buscas para localizar o verdadeiro dono das drogas, que foi avistado e tentou fugir, descartando uma porção de maconha durante a tentativa de fuga. Os militares conseguiram alcançá-lo e, ao revistá-lo, encontraram um aparelho celular, dois cartões bancários, oito pedras de crack e mais uma porção de maconha. Ambos os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Segunda Ocorrência: Apreensão de Drogas no Bairro Nova Cidade

Durante a tarde, no âmbito da Operação Força Total, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no Bairro Nova Cidade. No início da abordagem, os militares se depararam com um cachorro da raça pitbull, o que exigiu a utilização de espargidor de pimenta para afastá-lo com segurança.

No interior da residência, três indivíduos foram encontrados. Em um primeiro momento, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, após buscas detalhadas, a equipe policial encontrou uma balança de precisão, uma maquininha de cartão, cinco aparelhos celulares, um rádio comunicador, microtubos vazios, 27 pedras de crack, quatro pinos de cocaína, documentos de identidade e R$ 879,00 em dinheiro.

Durante a diligência, novas informações apontaram para um segundo imóvel utilizado pelos suspeitos para o armazenamento de drogas. No local, foram apreendidos 31 pinos de cocaína, 55 papelotes da mesma substância, 187 buchas de maconha, 10 porções adicionais de maconha, três rádios comunicadores, três balanças de precisão, uma prensa hidráulica utilizada para compactação de drogas, microtubos vazios e documentos pessoais de um dos envolvidos.

Três indivíduos, com idades de 23, 24 e 31 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.

