O corpo de um dos afogados em Bom Jardim de Minas foi localizado na manhã de segunda-feira (24). Durante as buscas, testemunhas localizaram os pertences das vítimas na beira do rio, o que auxiliou as equipes de resgate. Por volta das 11h, os bombeiros encontraram um corpo preso a uma galhada no rio. A vítima, um homem de 26 anos, foi retirada da água e a perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os procedimentos necessários. Em seguida, o corpo foi repassado à funerária de plantão.

As equipes do Corpo de Bombeiros continuarão as buscas nesta terça-feira (25) para localizar a segunda vítima, um homem de 39 anos.