Na tarde desta segunda-feira (24), um incêndio destruiu completamente um galpão onde funcionava uma fábrica de pré-moldados, na BR-267, na área rural de Bicas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou uma equipe para combater as chamas.

De acordo com as primeiras apurações, os fortes ventos registrados durante o dia podem ter causado um curto-circuito na rede elétrica, dando início ao fogo. Para controlar a situação, os bombeiros utilizaram cerca de 13 mil litros de água, realizando o combate direto às chamas, isolamento do foco e o rescaldo do local.

Apesar da destruição total do galpão, as edificações vizinhas foram preservadas e não houve registro de vítimas. O proprietário foi orientado a não adentrar no imóvel até que a Defesa Civil de Bicas realize uma inspeção estrutural, prevista para a manhã desta terça-feira.