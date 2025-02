O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagraram na manhã desta terça-feira (25), a operação Shenzi, com o objetivo de apurar e reprimir o tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo homicídios, praticados por membros de uma organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, do estado do Rio de Janeiro.

Estão sendo cumpridos mais de 90 mandados judiciais nas cidades de Juiz de Fora, Ubá e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, sendo 46 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão temporária. Além das prisões, foi determinada pela justiça a apreensão de todos os veículos e valores em dinheiro pertencentes ou utilizados para fins criminosos.

A ação está sendo conduzida pelas Promotorias de Justiça Criminais de Ubá, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Zona da Mata, unidade de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a Polícia Militar mineira, com a participação de cerca de 100 policiais militares, sete promotores de Justiça e servidores do MPMG.

A operação, que ainda está em andamento, faz parte de um esforço conjunto do Gaeco e da PMMG para reprimir o avanço da criminalidade violenta na região da Zona da Mata e garantir a segurança da população.

No decorrer da operação, já foram obtidos os seguintes resultados:

- Prisões: 45 temporárias e 30 em flagrante;

- Mandados de busca e apreensão cumpridos: 46;

- Armas e munições apreendidas: 17 armas de fogo (7 revólveres, 7 pistolas e 3 submetralhadoras), 208 munições e uma granada;

- Bens apreendidos: oito veículos e R$ 24.230,50 em dinheiro;

- Drogas e objetos afins apreendidos: 584 pinos de cocaína, 116 pedras de crack, 41 porções de maconha e quatro tabletes da mesma substância, além de rádios comunicadores, balanças de precisão, coldres, coletes balísticos, bandoleiras e simulacros de arma de fogo.

