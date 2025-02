Na tarde da última terça-feira (25), a Polícia Militar realizou uma operação no bairro Tejuco, em São João del-Rei, que resultou na prisão de um jovem de 18 anos. O suspeito era considerado um alvo prioritário da polícia, sendo apontado como coautor de um homicídio e envolvido em diversos crimes contra a vida.

A ação foi desencadeada após diversas denúncias indicarem que o jovem estaria comercializando drogas na região. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele uma bucha de maconha e dez munições intactas de calibre 32. Com o apoio da equipe de policiamento com cães, foram localizadas mais dez buchas e dois tabletes de maconha.

Diante das evidências, o suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

