Na madrugada desta quinta-feira (27), um homem de 28 anos foi encontrado morto em uma estrada que liga a cidade de Nazareno à Zona Rural. O corpo foi localizado por um familiar por volta de 00h30, caído ao solo e com sangramentos na região do rosto.

A vítima, residente no Bairro Rosário e com histórico de envolvimento em diversos crimes, estava desaparecida desde a tarde anterior. Perto do local, a motocicleta do homem foi encontrada a alguns metros de distância do corpo.

A perícia foi acionada e constatou que a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo: um no ombro esquerdo, um no rosto e outro nas costas.

De acordo com informações preliminares, o autor do crime seria um homem de 27 anos. Durante rastreamento, a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo.