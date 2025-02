Um acidente envolvendo dois carros na estrada Via São Pedro aconteceu nesta terça-feira (27). O SAMU foi acionado e socorreu um homem de 47 anos, que sofreu um corte contuso no membro inferior esquerdo e relatou dores no tórax. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Bárbara, em Fervedouro, para avaliação médica.

Outra vítima do acidente foi socorrida por terceiros antes da chegada das equipes de resgate. Um terceiro envolvido na colisão recusou atendimento.