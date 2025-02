Na manhã desta quinta-feira (27), um incêndio em um amontoado de lixo que ameaçava uma residência em Barbacena.

A diversidade de materiais no local e a fumaça gerada pelas chamas exigiram o uso de equipamentos de proteção individual e respiratória pelo Corpo de Bombeiros. A ação dos bombeiros conteve a propagação do fogo, mas o calor intenso acabou causando danos na estrutura da residência próxima ao foco do incêndio.

No momento do incidente, três pessoas estavam no imóvel, mas conseguiram sair em segurança, sem ferimentos. Como precaução, a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da casa e verificar eventuais riscos para os moradores.

A Polícia Militar também compareceu ao local, após relato do proprietário da residência – um coletor de materiais recicláveis – informando que esta seria a terceira vez que um incêndio é provocado propositalmente na área. Diante da suspeita de crime, um Boletim de Ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado pelas autoridades.